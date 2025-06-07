Албания — Сербия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Албания и Сербия встретятся в матче отборочного турнира ЧМ-2026
Сборные Албании и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране и начнется в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры Албания — Сербия можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» по подписке на ресурс. Сервис также проведет перекличку вечерних матчей ЧМ-2026 в формате мультикаста.
Сборные выступают в группе К с Англией, Латвией и Андоррой. Ранее соперники встречались в отборе Евро-2016: игра в Албании завершилась победой сербов (2:0), а матч в Сербии не был доигран из-за беспорядков.
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