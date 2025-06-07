Сборные Албании и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 7 июня. Игра пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры Албания — Сербия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

07 июня 2025, 21:45. Арена Комбетаре (Тирана)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» по подписке на ресурс. Сервис также проведет перекличку вечерних матчей ЧМ-2026 в формате мультикаста.

Сборные выступают в группе К с Англией, Латвией и Андоррой. Ранее соперники встречались в отборе Евро-2016: игра в Албании завершилась победой сербов (2:0), а матч в Сербии не был доигран из-за беспорядков.