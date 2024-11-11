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Сегодня, 16:40

Алаев назвал маловероятным участие сборной России в чемпионате мира-2026

Алина Савинова
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что возвращение российских клубов и сборных на международную арену является очень сложным процессом.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине.

«Я общаюсь с Александром Дюковым и Максимом Митрофановым, но не нахожусь в их процессе переговоров о возвращении российских клубов в Европу. Были мероприятия, на которые ездили коллеги из РФС, но деталей я не знаю. Наше возвращение в Европу — очень сложный процесс, коллеги этим занимаются. Будем ждать от них новостей», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

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Также он отметил, что Россия, скорее всего, пропустит чемпионат мира по футболу в 2026 году.

«Очень маловероятно, что мы туда попадем», — добавил президент РПЛ.

Турнир примут три страны — США, Мексика и Канада. Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщал, что всего в ЧМ сыграют 48 команд.

В 2024-м национальная команда России под руководством Валерия Карпина провела три товарищеских матча. 21 марта победила Сербию в Москве (4:0), 7 июня разгромила Белоруссию в Минске (4:0), 5 сентября встретилась с Вьетнамом в Ханое (3:0).

Источник: РБ Спорт
Футбол
Александр Алаев
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