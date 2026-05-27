27 мая, 17:15

Актер Дмитрий Чеботарев: «В этот раз на ЧМ я буду болеть за Узбекистан»

Актер Дмитрий Чеботарев, известный по ролям в сериалах «Карамора» и «Майор Гром», а также кино «Волшебник изумрудного города», рассказал о том, кого будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира по футболу.

«Когда не участвует сборная России по футболу, мне интереснее следить за андердогами — теми, в кого никто не верит. Я всегда выбираю какую-нибудь маленькую сборную, о которой все думают, что она вылетит на первом этапе. И часто так получается (возможно, я приношу удачу, ха-ха), что именно те, в кого не верили, способны по-настоящему удивить. В этот раз я буду болеть за Узбекистан, тем более там наши ребята — Аббос Файзуллаев, который играл за ЦСКА, и Элдор Шомуродов, который играл за «Ростов», — рассказал Чеботарев «Кинопоиску».

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

