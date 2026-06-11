В Португалии не считают Роналду лучшим форвардом сборной на ЧМ-2026: «Без него у нашей команды больше шансов»

Футбольный агент Паоло Барбоза поделился с «СЭ» ожиданиями от игры нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«Есть большие сомнения, что он до сих пор лучший форвард в сборной. Роналду еще не готов до конца. Во время чемпионата надо использовать его разумно, потому что он не в состоянии играть 90 минут. Еще есть хорошая альтернатива — Гонсалу Рамуш. Мы не преуменьшаем возможности Криштиану, его роль в команде важна. Но он уже не способен играть все 90 минут на высоком уровне. Считаю, что без Роналду у нашей команды есть больше шансов», — сказал Барбоза «СЭ».

В сезоне-2025/26 Роналду сыграл 37 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач.

ЧМ-2026 станет первым в истории, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Соревнования запланированы с 11 июня по 19 июля. В турнире выступят 48 сборных.

Португалия сыграет в группе K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.