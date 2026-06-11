Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

11 июня, 19:15

В Португалии не считают Роналду лучшим форвардом сборной на ЧМ-2026: «Без него у нашей команды больше шансов»

Александр Абустин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Футбольный агент Паоло Барбоза поделился с «СЭ» ожиданиями от игры нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«Есть большие сомнения, что он до сих пор лучший форвард в сборной. Роналду еще не готов до конца. Во время чемпионата надо использовать его разумно, потому что он не в состоянии играть 90 минут. Еще есть хорошая альтернатива — Гонсалу Рамуш. Мы не преуменьшаем возможности Криштиану, его роль в команде важна. Но он уже не способен играть все 90 минут на высоком уровне. Считаю, что без Роналду у нашей команды есть больше шансов», — сказал Барбоза «СЭ».

В сезоне-2025/26 Роналду сыграл 37 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 5 результативных передач.

ЧМ-2026 станет первым в истории, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Соревнования запланированы с 11 июня по 19 июля. В турнире выступят 48 сборных.

Португалия сыграет в группе K с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Испания — Кабо-Верде: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Дуглас Сантос заявил, что его начали чаще узнавать в Бразилии после попадания в состав на ЧМ-2026
Черчесов считает, что победителем ЧМ-2026 станут Нидерланды
«Наименее известный футболист». Как новозеландец Тим Пэйн стал суперзвездой соцсетей, ничего не делая
Черчесов — о ценах на ЧМ-2026: «Какой болельщик может прийти на стадион? Не понимаю, почему настолько дорого»
Черчесов: «Хотелось бы увидеть сборную России на ЧМ-2026. Лучшие годы наших молодых проходят»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Канада — Босния и Герцеговина: онлайн трансляция матча

Церемония открытия ЧМ 2026 в Мексике: во сколько, кто выступит из звезд
Новости
RSS RSS
Все новости