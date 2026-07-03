20-летний Манзамби стал самым молодым игроком в истории с 5 результативными действиями на одном ЧМ

Полузащитник сборной Швейцарии Йоан Манзамби сделал результативную передачу в матче со сборной Алжира (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

По информации Opta, хавбек в возрасте 20 лет и 261 дня стал самым молодым игроком в истории с пятью результативными действиями на одном ЧМ. На его счету уже три мяча и два голевых паса. Сбор подобной статистики начался в 1966 году.

Швейцария вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 и сыграет с победителем матча Колумбия — Гана.