Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    Чемпионат мира-2018

«У нас в составе был мутант». Лизаразю сравнил сборные Франции, которые выигрывали ЧМ в 1998 и 2018 годах

13:09
Бишенте Лизаразю. Фото Instagram.
Бишенте Лизаразю. Фото Instagram.
Теги:

Бывший защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю вспомнил состав национальной команды, которая добилась победы на домашнем чемпионате мира в 1998 году. Также он сравнил ту команду со сборной Франции образца 2018 года, которая стала победителем мирового первенства, которое проходило в России.

— Мы были сильнее в защите, — цитирует Лизаразю L'Equipe. — У нас было больше опыта. И у нас в составе был мутант... Зинедин Зидан.

В финале 1998 года Франция победила Бразилию со счетом 3:0. Зидан в том матче оформил дубль.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ




Загрузка...
Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир