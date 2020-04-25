«У нас в составе был мутант». Лизаразю сравнил сборные Франции, которые выигрывали ЧМ в 1998 и 2018 годах

Бывший защитник сборной Франции Бишенте Лизаразю вспомнил состав национальной команды, которая добилась победы на домашнем чемпионате мира в 1998 году. Также он сравнил ту команду со сборной Франции образца 2018 года, которая стала победителем мирового первенства, которое проходило в России.

— Мы были сильнее в защите, — цитирует Лизаразю L'Equipe. — У нас было больше опыта. И у нас в составе был мутант... Зинедин Зидан.

В финале 1998 года Франция победила Бразилию со счетом 3:0. Зидан в том матче оформил дубль.