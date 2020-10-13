«Россия меня впечатлила». Лучший бомбардир Австралии до сих пор в восторге от ЧМ-2018

Посол Верховного комитета по организации и наследию ЧМ-2022 в Катаре и лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэйхилл в интервью «СЭ» признался, что был впечатлен организацией чемпионата мира-2018.

— Вы играли на четырех чемпионатах мира. Какой оставил ярчайшие впечатления?

— Путь к любому чемпионату мира сопровождают удивительные вещи. К примеру, в 2006 году в Германии было замечательно, потому что это был мой первый чемпионат мира. Мы тогда еще и вышли из группы, я забил два гола... В 2010 году мы играли в ЮАР. Это было сафари. Повсюду говорили о том, что страна не заслуживает чемпионата мира, были проблемы с безопасностью. Но было любопытно прикоснуться к атмосфере Южной Африки, узнать ее культуру. Моя жена и дети тоже были рады такому опыту. В Бразилии в 2014-м лично я не сумел посмотреть много и как-то ближе узнать страну, безопасности уделялось повышенное внимание. Но опять же никогда, наверное, не будет чемпионата мира с абсолютно идеальной картинкой. Это был прекрасный опыт, я тогда забил два неплохих гола (в ворота сборных Чили и Голландии — Прим. «СЭ»).

Наконец, Россия. Она меня впечатлила. Для меня ЧМ-2018 по организации — как три других чемпионата мира вместе взятых. Протокольные вещи везде одинаковые, но в России к нам было совсем другое отношение. Мои дети свободно гуляли по улицам Москвы, общались с болельщиками из других стран, и это был удивительный опыт для них. Стадионы, базы, отели — все было на высшем уровне. Так что я обязан выразить уважение России. И мы, кстати, во время совещаний Верховного комитета часто вспоминаем опыт ЧМ-2018 и говорим о том, как важно удержать ту планку организации в 2022 году. (Гоша Чернов)

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