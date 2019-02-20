Путин сообщил Инфантино, что наградил его орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что подписал указ о его награждении орденом Дружбы.

- Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу, хотел бы вас еще раз поблагодарить за помощь, которую вы оказали в подготовке и проведении чемпионата мира, - цитирует Путина ТАСС. - И в знак благодарности за эту совместную работу, вы знаете, мной подписан указ о награждении вас орденом Дружбы РФ. Сейчас перед нами стоит задача использовать все, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно. И в этом мы тоже рассчитываем на вашу поддержку.

- Спасибо большое, - поблагодарил Инфантино за награду на русском языке. Мне была оказана невероятная честь, и, конечно, это также большая честь для всего футбольного движения. Я могу повторить только то, что уже говорил неоднократно - в прошлом году состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю, и состоялся он в России.