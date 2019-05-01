Посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что чемпионат мира по футболу-2018 продемонстрировал иностранным болельщикам дружелюбие России.

- Напомню, что во время чемпионата мира по футболу у нас побывали не только главы многих государств и правительств, но, прежде всего, сотни тысяч болельщиков из разных стран, - цитирует ТАСС Антонова. - Они увидели настоящую Россию - открытую, дружелюбную, современную. Большинство гостей были искренне рады и изъявили желание еще раз посетить Россию, на собственном опыте узнали гостеприимство нашего народа. Это был яркий пример народной дипломатии, показавший надуманность "страшилок" о нашей стране.