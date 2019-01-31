09:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

После ЧМ-2018 в России осталось почти 2 тысяч нигерийцев и 30 швейцарцев

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После чемпионата мира-2018 на территории России нелегально находятся более 5 тысяч иностранных болельщиков, сообщает "РИА Новости". Большинство из них - граждане Нигерии и Вьетнама. На 31 декабря количество нелегалов составляло порядка 12 тысяч, но благодаря работе полиции их число сократилось до 5,5 тысячи.

Большинство приехали из Нигерии - 1863 человека, также много представителей Вьетнама (911), Бангладеш (456), Сенегала (253). Отмечается также, что 30 человек, нелегально проживающих в России, - швейцарцы.

В пресс-службе МВД уточнили, что работа по выявлению и выдворению из России иностранных болельщиков продолжается.

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля, чемпионом мира стала Франция, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190131/1550165282.html

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