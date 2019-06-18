Плетикоса считает, что отношения между Россией и Хорватией улучшились после ЧМ-2018

Бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса отметил, что успешное выступление хорватов на чемпионате мира-2018 способствовало улучшению отношений между Россией и Хорватией.

– Мне по-прежнему очень приятно вспоминать положительные эмоции с прошедшего чемпионата, в Хорватии люди живут той победой, – сказал Плетикоса ТАСС. – На турнире весь мир услышал о футболе хорватской команды, мы играли с огромной мотивацией, эмоциями, людям это понравилось.

Причем успешный результат нашей сборной на чемпионате мира имеет значение не только для футбола, но и для бизнеса – между Россией и Хорватией улучшаются отношения во многих сферах. Не зря мы в Хорватии говорим, что лучшими послами страны являются спортсмены.

Хорватия вышла в финал ЧМ-2018, где уступила сборной Франции (2:4).

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