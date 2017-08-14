Пашалич вызван в сборную Хорватии

Тренерский штаб сборной Хорватии объявил состав из 23 игроков на ближайшие матчи. Приглашение в национальную команду получил полузащитник "Спартака" Марио Пашалич. Хорватам предстоит сыграть в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 протис Косово (2 сентября) и Турции (5 сентября).

Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:

вратари Даниэль Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо Зг");

защитники Домагой Вида, Йосип Пиварич (Оба - "Динамо К", Украина), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Матей Митрович ("Бешикташ", Турция), Зоран Нижич ("Хайдук"), Борна Баришич ("Осиек");

полузащитники Лука Модрич, Матео Ковачич (Оба - "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Иван Перишич, Марсело Брозович (Оба - "Интер", Италия), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Филип Брадарич ("Риека"), Марио Пашалич ("СПАРТАК", Россия);

нападающие Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Никола Калинич ("Фиорентина", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Дуйе Чоп ("Кальяри", Италия).