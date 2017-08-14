Пашалич вызван в сборную Хорватии

Тренерский штаб сборной Хорватии объявил состав из 23 игроков на ближайшие матчи. Приглашение в национальную команду получил полузащитник "Спартака" Марио Пашалич. Хорватам предстоит сыграть в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 протис Косово (2 сентября) и Турции (5 сентября).
Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом:
вратари Даниэль Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо Зг");
защитники Домагой Вида, Йосип Пиварич (Оба - "Динамо К", Украина), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Матей Митрович ("Бешикташ", Турция), Зоран Нижич ("Хайдук"), Борна Баришич ("Осиек");
полузащитники Лука Модрич, Матео Ковачич (Оба - "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Иван Перишич, Марсело Брозович (Оба - "Интер", Италия), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марко Рог ("Наполи", Италия), Филип Брадарич ("Риека"), Марио Пашалич ("СПАРТАК", Россия);
нападающие Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Никола Калинич ("Фиорентина", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Дуйе Чоп ("Кальяри", Италия).
Izbornik Ante Čačić objavio je popis od 23 igrača za susrete @EuroQualifiers protiv @FFK_KS i @MilliTakimlar u rujnu. #BudiPonosan #Vatreni pic.twitter.com/mUw1h5wxwV– HNS | CFF (@HNS_CFF) 14 августа 2017 г.
- Барселона (Футбол)
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- Интер Милан
- Фиорентина
- Динамо Загреб
- Наполи
- Хоффенхайм
- Хайдук
- Кальяри
- Бешикташ (Футбол)
- Сборная Турции (Футбол)
- Даниель Субашич
- Монако
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Гент
- Иван Ракитич
- Лука Модрич
- Никола Калинич
- Милан Бадель
- Осиек (Футбол)
- Марио Манджукич
- Риека
- Матео Ковачич
- Ловре Калинич
- Шиме Врсалько
- Домагой Вида
- Иван Перишич
- Марсело Брозович
- Марко Рог
- Дуе Чоп
- Андрей Крамарич
- Марио Пашалич