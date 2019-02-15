Нижегородские площадки ЧМ-2018 адаптируют для детского футбола

Четыре тренировочные площадки чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде и области будут адаптированы для заниятий детским футболом по программе наследия ЧМ-2018, сообщает ТАСС.

В частности, на тренировочной площадке СК "Мещерский" в Нижнем Новгороде натуральное покрытие поля будет заменено на искусственный газон, на стадионе "Химик" в Дзержинске и площадке ДЮСШ "Мещера" в Нижнем Новгороде заменят натуральное покрытие и обеспечат систему подогрева. На тренировочной площадке стадиона "Локомотив" в областном центре футбольное поле прошьют искусственным волокном.

- В 2019-2020 годах предусмотрена адаптация четырех тренировочных площадок ЧМ-2018 в режиме наследия. Все это еще больше повысит эффективность площадок для развития детско-юношеского спорта, - сказал губернатор области Глеб Никитин. По его словам, после турнира в регионе увеличилось число занимающихся футболом. - По нашим данных их численность в 2018 году уже выросла на 6 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.