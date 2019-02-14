Мордовия разработала концепцию развития футбола в регионе после ЧМ-2018

Власти Мордовии разработали концепцию развития футбола в республике, она включает вопросы детского футбола и реализации наследия чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Владимира Волкова. Ранее Волков сообщал, что до конца 2018 года власти республики планировали разработать стратегию развития футбола на период до 2030 года. По словам Волкова, только в строительство основной футбольной арены ("Мордовия-Арена") вложено 17 миллиардов рублей инвестиций, также в Мордовии действует стадион "Старт", базы команд, несколько футбольных полей с искусственным покрытием в Саранске.

- Исходя из того, что [на стадионе "Мордовия-Арена"] тренируется команда, детская школа там занимается, в целом с целью развития футбола мы составили концепцию, - сказал Волков. - Некоторые финансовые вопросы нужно решить, но программа уже есть, по этой программе мы будем действовать.