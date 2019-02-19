Лопырева объяснила, почему родила сына в США, а не в России

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева рассказала о том, почему выбрала для родов Майами. 5 февраля у нее родился сын, которого решили назвать Марк Лионель.

- В декабре мы улетели в Майами, очень хотелось увидеть солнышко; думали - на пару недель, а получилось, что здесь и остались, - приводит WomanHit слова Лопыревой. - Рожала я здесь, в Америке, хотя в Москве прекрасные врачи и есть все условия для родов. Но вот только погода не радует: не люблю холод, слякоть и серость. В идеале - наших бы акушеров и майамский климат. Долго колебалась, когда думала, где рожать, но климат все перевесил. Так что мы планируем здесь остаться до тех пор, пока в Москву не придет тепло.