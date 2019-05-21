Комитет Госдумы изучит доклад Счетной палаты по ЧМ-2018

Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что организация изучит итоги работы Счетной палаты по вопросам, связанным с организацией и подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018.

Счетная палата РФ в ближайшее время выступит с докладом по итогам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу-2018 в России, проверки находятся на завершающей стадии.

- Дождемся объединенной коллегии Счетной палаты, там будут подведены итоги расходования огромных государственных средств, - цитирует "РИА Новости" Дегтярева. - Пройдет в ближайший месяц. Визуально – да, мы видели прекрасные стадионы, все спортивные базы мы видим, больше 70 процентов переданы в детско-юношеский спорт. А каким образом расходовались средства, были ли нарушения – увидим на коллегии. Лично на ней буду. Мы как законодатели обязательно будем рассматривать на комитете нарушения, если они будут, и если нарушения серьезные – направлять в правоохранительные органы.