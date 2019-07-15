Ивица Олич: "Мне понятен ход мыслей Смолова"

Бывший нападающий ЦСКА и действующий тренер сборной Хорватии Ивица Олич в интервью "СЭ" рассказал о серебряном походе "шашечных" на ЧМ-2018, о матче с россиянами и о фанатах в аэропорту.

– В плей-офф Хорватия дважды подряд выиграла в серии пенальти. Голкипер Субашич знал, кто и куда будет бить?

– Он готовился с тренером вратарем и аналитиком, у которого были данные: кто пробил последние пять раз вправо, кто – влево. Но после серии пенальти с Данией Субашич мне сказал, что следил за положением корпуса и стопы бьющего. Он неслучайно отбил так много пенальти. Субашич умеет читать футболистов.

– То есть он понимал, что Смолов исполнит "паненку"?

– Ха-ха, думаю, не знал. Мне понятен ход мыслей Смолова. Ему просто не повезло – мяч пошел чуть в сторону, и у Субашича хватило времени на то, чтобы отразить мяч. Если бы мяч был послан посередине, как и исполняется обычно "паненка", то Субашичу было бы тяжелее.

– Вы так исполнили бы удар на месте Смолова?

– Я никогда не исполнял "паненку". Но если бы бил, послал бы по центру. У меня к "паненке" отношение такое: забиваешь – отлично, нет – тебя убивают. Поэтому лучше так не бить. (Гоша Чернов)

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