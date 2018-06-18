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18 июня 2018, 21:53

Главный тренер сборной Польши Навалка: "Использовать ВАР на ЧМ-2018 - хорошее решение"

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Главный тренер сборной Польши Адам Навалка сообщил, что его команда готова к тому, что на чемпионате мира-2018 будет использоваться система видеопомощи арбитрам. Завтра Польша сыграет свой первый матч на этом турнире против команды Сенегала (18:00, стадион "Спартак", Москва).

- Игроки и тренерский штаб сборной Польши готовы к тому, что во время матчей чемпионата мира будет использоваться система видеопомощи арбитрам, - цитирует ТАСС Навалку. - Нам провели презентацию и рассказали о принципах работы системы, игроки с пониманием отнеслись к этому нововведению. Не думаю, что у нас будут сложности из-за использования ВАР или что это как-то повлияет на наши результаты. Я считаю, что это хорошее решение - использовать ВАР в спорных моментах матча.

Напомним, впервые система ВАР была использована на чемпионате мира в матче группового этапа турнира между сборными Франции и Австралии (2:1). С ее помощью был назначен пенальти в ворота австралийцев. 

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Источник: https://worldcup2018.tass.ru/articles/5302260
Адам Навалка
Сборная Австралии по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Франции по футболу
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