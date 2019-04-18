Генсек РФС Алаев награжден Ореном Дружбы

На Большой спортивной арене "Лужники" состоялась церемония вручения государственных наград РФ и поощрений Президента РФ лицам, внесшим личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт РФС.

Генеральный директор (генеральный секретарь) РФС Александр Алаев был награжден Орденом Дружбы.

- Хотел бы поблагодарить руководство нашей страны за высокую оценку нашей работы, - сказал Алаев. - Также хотел бы сказать спасибо руководителям регионов, оргкомитету "Россия-2018" за подготовку лучшего в истории чемпионата мира по футболу. Символично, что вручение наград Президента РФ проходит на Большой спортивной арене "Лужники".

Именно на этом стадионе год назад, 23 марта, национальная сборная России проводила контрольный матч с Бразилией, в котором мы, к сожалению, уступили. Тогда в сборную России верили не многие, но она отлично подготовилась к важнейшему турниру и добилась там высокого результата. Со своей стороны мы продолжаем верить в футболистов, тренерский штаб сборной, которые, убежден, сделают все возможное для выхода в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Я понимаю, что эта награда - всей нашей федерации. Благодарю своих коллег за вклад, который они внесли в наше общее дело.

Советник президента по правовым вопросам Денис Рогачев был удостоен почетного звания "Заслуженный юрист РФ", а руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов стал "Заслуженным работником физической культуры и спорта РФ".