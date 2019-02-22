Гари Линекер: "ЧМ-2018 изменил мое отношение к России"

Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​ рассказал о своем отношении к России в интервью журналистке Марии Командной на ее Youtube-канале "COMMANDOS".

– Я думаю, что действительно изменил свое отношение к России во время чемпионата мира. И это не столько относится к политической стороне, к тому, что происходит внутри стен Кремля. Я не знаю. Но люди в России! Они были настолько дружелюбны и так тепло меня встречали. Это в целом дало мне крайне позитивные впечатления от поездки. Поэтому мне кажется, что мое мнение поменялось. Но я думаю, что и во всем мире вы можете легко встретить как хороших, так и плохих людей. В каждой стране есть хорошие люди. Я думаю, что большинство людей в мире – хорошие. Но всегда есть и плохие, которые часто преуспевают в жизни и, это, конечно, не всегда здорово, – сказал Линекер в интервью Командной.

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