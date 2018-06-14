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Фил Невилл назвал тройку ключевых игроков сборной России

14 июня 2018, 09:34
Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл выделил в составе сборной России трех игроков, которые могут обеспечить команде Станислава Черчесова необходимый результат на домашнем чемпионате мира. Сегодня, 14 июня, россияне сыграют с Саудовской Аравией в матче-открытии мирового первенства.

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– У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов, – цитируют "Известия" Невилла. – Хозяева чемпионата мира всегда имеют определенное преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Россия – Саудовская Аравия

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Дополнительная информация:

https://iz.ru/754934/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/arabskoe-nachalo

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