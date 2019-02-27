Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) выделит России не менее 60 миллионов долларов по программе наследия.

– Окончательная сумма еще не определена, но она составит не менее 60 миллионов долларов, – сказал Дворкович. По словам Дворковича, эти деньги пойдут, в том числе на развитие детско-юношеского футбола.

В среду в Москве прошло заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля 2018 года в 12 городах России. (Илья Андреев)