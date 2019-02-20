Джанни Инфантико: "Могу еще раз повторить, что Россия провела лучший чемпионат мира в истории"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ЧМ-2018 был лучшим в истории.

- Владимир Путин: Уважаемый господин президент, уважаемый господин Инфантино! Очень рад Вас видеть! Мы сейчас активно занимаемся наследием чемпионата мира по футболу. Хотел бы Вас ещё раз поблагодарить за помощь, которую Вы оказали нам в подготовке и проведении чемпионата мира. И в знак благодарности за эту совместную работу, Вы знаете, мной подписан Указ о награждении Вас орденом Дружбы Российской Федерации.

Это очень важно не только для нашей страны, то мероприятие, которое было проведено. Прежде всего важно для молодых людей, для подрастающего поколения, потому что люди приобщаются к спорту. Мы с Вами много раз об этом говорили. Сейчас перед нами стоит другая задача – использовать всё, что было сделано к чемпионату мира, использовать эффективно, и в этом мы тоже рассчитываем на Вашу поддержку. Очень рад возможности поговорить с Вами на все эти темы.

- Джанни Инфантино: Большое спасибо, господин Президент! Большое спасибо. Конечно же, я очень рад возможности снова вернуться в Москву и встретиться с Вами. Мне была оказана невероятная честь. И конечно же, я хочу сказать, что это также большая честь для всего футбольного движения. Могу только повторить то, что я уже говорил неоднократно: в прошлом году в России состоялся самый лучший чемпионат мира за всю историю.

Раз и навсегда было покончено со всеми негативными предрассудками, которые существовали, потому что вместо всех негативных предсказаний мы отпраздновали спортивное событие, которое принимала великолепная страна, которая проявила гостеприимство ко всему футбольному движению. Поэтому я полагаю, что чемпионат мира в какой-то мере немного изменил и Россию, но прежде всего отношение мира к России. Конечно же, это стало возможным благодаря Вашему личному участию, благодаря участию всех жителей вашей страны, которые приняли участие в подготовке этого великолепного мероприятия.

Но это не конец, это только начало, и здесь мы как раз для того, чтобы обсудить наследие чемпионата мира, чтобы мы могли взаимодействовать в будущем еще более тесно, -приводит слова Инфантино сайт президента РФ.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.