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Сегодня, 13:00

Дзагоев: «Перед пенальти с хорватами подумал подсечь мяч по центру. И тут передо мной Смолов это исполнил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о мыслях во время серии пенальти в матче между сборными России и Хорватии на чемпионате мира-2018.

— А когда сравняли счет с хорватами, почувствовали, что Модрич и компания немного дрогнули?

— Ну, такого не было. Но в целом мы на равных с ними сыграли, если взять опасные моменты. Дальше уже пенальти, а это лотерея.

— А ты когда-нибудь бил пенальти паненкой, как Смолов?

— Если только на тренировках (смеется). Я же тогда вторым пошел бить. И, кстати, были такие мысли. Когда не знаешь, куда пробить, думаешь: а может, подсечь мяч по центру? И тут передо мной Смолов это исполнил. Я сразу понял: нет-нет (улыбается). Выбрал угол и пробил. Я не думаю, что Смолов как-то хотел выпендриться. Вполне возможно, тоже решал, куда бить. Дай подсеку! А тут уже 50 на 50. Либо ты забьешь и тебя назовут магистром, либо... У Смолова второй вариант. Пенальти — это психология, кто как справится.

У меня перед 11-метровыми никогда не было мандража. После удара Смолова понял: никаких подсечек. Выбрал угол. Удар получился неидеальным, просто вратарь прыгнул в другую сторону. А если бы угадал угол, кто знает... В общем, повезло (смеется), — сказал Дзагоев «СЭ».

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Федор Смолов
Футбол
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Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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