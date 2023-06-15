Мутко о ЧМ-2018: «Было яркое событие! Такая атмосфера, праздник!»

Бывший министр спорта РФ и экс-президент РФС Виталий Мутко вспомнил об атмосфере в России во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Было яркое событие! Мы возвращаемся к нему, когда видим все реализованное — дороги, аэропорты, стадионы. Недавно смотрел матч «Балтика» — «Рубин». Стадион битком! Игнашевич на бровке! Впечатлений очень много. Главное, что мы смогли это сделать. Было задействовано 300 тысяч человек. Такая атмосфера! Праздник!

Во время чемпионата мира я собирал мэров и общался с ними. Например, приезжает поезд в 07.00 в Нижний Новгород, матч в 19.00. Что людям делать? Он мне отвечает: «У нас пятидневная программа сплавов по реке». Тем не менее люди справились с задачей занятия болельщиков в городах. Они перестроились, поняли, что нужно людям, которые приехали на 4-5 часов» — сказал Мутко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Победителем турнира стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию (4:2). Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.