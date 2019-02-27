Алексей Сорокин: "Надеюсь, ЧМ-2018 останется непревзойденным"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин надеется, что чемпионат мира по футболу в России всегда будет считаться лучшим в мире.

- Самое главное, что у нас всегда было полное понимание с любой администрацией ФИФА и полное единодушие в отношении тех задач, которые перед нами стояли, - сказал Сорокин после заключительного заседания наблюдательного совета оргкомитета. - Все было посвящено созданию идеального проекта - лучшего чемпионата мира в истории ФИФА. Естественно, были предприняты большие усилия. У нас с коллегами никогда не было принципиальных разногласий. Иначе вы бы о них узнали - сейчас же ничего не утаишь. Конечно, были нюансы, рабочие моменты - это абсолютно нормально. Но главное - у нас было абсолютное единодушие в плане приоритетов по реализации проекта.

- Когда будет решен вопрос с главой наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020?

- В самое ближайшее время все узнаете. В самое ближайшее.

- Каждый новый чемпионат мира всегда называют лучшим. В чем Катар-2022 превзойдет Россию?

- Вы как раз тому самому человеку задали вопрос - о том, презойти Россию или нет. Как член Совета ФИФА могу сказать, что каждый организатор должен превзойти предыдущего. А как гендиректор оргкомитета, я надеюсь, что мы останемся непревзойденными. (смеется)

Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. (Илья Андреев)