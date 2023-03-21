Агент Сафонов: «Не понимаю, что Канчельскис имеет в виду, говоря о договорных матчах на ЧМ в России»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слова бывшего полузащитника сборной России Андрея Канчельскиса о договорных матчах на чемпионате мира 2018 года.

«Я не понимаю, что Канчельскис имеет в виду. Наверное, я не настолько осведомлен. Но я не в курсе», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

На ЧМ-2018 года сборная России завершила свое выступление в 1/4 финала турнира, где уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).