Марат Хуснуллин: "Подготовка к ЧМ-2018 выводит Москву в лидеры по обеспеченности инфраструктурой"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подчеркнул, что подготовка к чемпионату мира-2018 позволила столице существенно увеличить количество спортивных объектов. Напомним, что матчи ЧМ-2018 примут два московских стадиона - "Лужники" и "Открытие Арена".

- Подготовка к мировому футбольному первенству, которое пройдет в столице в 2018 году, выводит Москву в лидеры по обеспеченности спортивной инфраструктурой, - цитирует mskagency.ru Хуснуллина. - В результате за последние 5 лет мы удвоили объемы ввода спортивных объектов. Город опережающими темпами ведет реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники", на которой пройдут ключевые матчи мундиаля. Уже год как открыт второй главный стадион чемпионата – "Открытие Арена", к которому мы подвели необходимую транспортную инфраструктуру, построили станцию метро "Спартак".

Он также отметил, что в настоящее время в Москве ведется реконструкция стадиона "Динамо" и строительство арены ЦСКА, которые могут выступить тренировочными базами российской сборной, в скором времени начнется обновление стадиона "Торпедо".

- Со стадионами такого уровня Москва точно станет одним из мировых футбольных центров, - добавил Хуснуллин.

На "Открытие Арене" пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, а также встреча 1/8 финала. "Лужники" также примут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, поединок 1/8 финала, полуфинал и финал.