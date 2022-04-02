Больно было не видеть Россию на жеребьевке ЧМ-2022. Авторская колонка посла ФИФА Виктории Лопыревой

Специально для «СЭ» Виктория подвела итоги жеребьевки чемпионата мира в Катаре.

В пятницу в Дохе состоялась жеребьевка ЧМ-2022, где, к большому сожалению, не оказалось нашей сборной, но — по приглашению ФИФА — была я. Как посол этой Международной федерации футбола и лицо лучшего пока чемпионата мира в истории — в 2018 году в России. Лучшим он стал не только по моему, а также многих зрителей и участников мнению, но и по словам президента ФИФА Джанни Инфантино, не раз это отмечавшего. И вот теперь эстафету принял Катар.

Шоу запомнилось: оно получилось очень красивым и масштабным. На сцену поднимались знаменитые в прошлом игроки — Кафу, Маттеус, Окоча, Кэхилл, актер Эльба, известный по трилогии «Тор» и «Тихоокеанскому рубежу», а также многие другие известные люди. Большое количество приглашенных почетных гостей, бывших футболистов, тренеров и других важных для ФИФА лиц общались, фотографировались и делились новостями. Это как встреча выпускников. Все соскучились друг по другу. По такого масштаба мероприятиям. И нас многое связывает.

На церемонии я сидела рядом с президентами футбольных федераций и братом эмиром Катара. Помимо комплиментов, было много вопросов о моем ФИФА baby — Марке Лео. Ему исполнилось три года в феврале. Кто-то интересовался, пойдет ли он по моим стопам — будет ли представлять Международную федерацию футбола в качестве посла, кто-то спрашивал, как он уже бьет по мячу и не планирует ли в будущем потеснить кого-то в сборной.

Я уже давно в этой футбольной семье. Есть политика, а есть спорт и человеческие отношения... И рада, что события в мире никак не отражаются на моих дружеских отношениях. Будь то люди из мира футбола или каких-то других сфер. Когда я проходила по красной дорожке, фотографы дружно щелкали затворами и делали снимки, люди подходили и фотографировались рядом со мной. Не было какого-то негатива или злобы, по крайней мере, я этого не чувствовала. Многие, напротив, говорили: жаль, что турнир пройдет без участия России и что будут скучать... А у меня слезы наворачивались на глаза, когда во время жеребьевки смотрела на корзины и не находила там нашей команды. Это больно.

Виктория Лопырева и Фатма Самура. Фото из личного архива Виктории Лопыревой из личного архива Виктории Лопыревой

Обычно самое-самое тесное общение начинается после официальной части, когда гостей приглашают на прием с концертной программой. Пока играла музыка, звезды футбола обсуждали жребий и вели неформальные диалоги. Очень тепло мы в очередной раз пообщались с Фатмой (Фатма Самура — генеральный секретарь ФИФА. — Прим. «СЭ»). Она подписала мне официальный мяч турнира, который носит название Al Rihla, что с арабского переводится как «путешествие». Очень стильный, а его дизайн обусловлен архитектурой и флагом Катара.

Еще, конечно же, было очень много селфи, подходил и мой старый знакомый Дидье Дрогба, и Кака, и Мичел Сальгадо. Ну и как же без именитого камерунца, выступавшего в российском чемпионате, — Самюэля Это'О?! В этот раз я не стала и не буду постить совместные фото в своих соцсетях. Правда, одно фото я все-таки выложила. С мечтою миллионов. С тем, до чего может дотронуться только человек, его завоевавший, — с Кубком мира. Пожалуй, это самое запоминающееся фото. Все-таки я объездила с ним полмира перед турниром в России и мы очень скучали друг по другу. И по этим эмоциям. И если на ЧМ-2018 я успевала посетить три игры в день и буквально жила в самолете, то в Катаре и на машине можно будет успеть всё. Расстояния между стадионами совсем небольшие. Самая долгая поездка может занять около часа, а самая быстрая вообще 5-7 минут. Логистика потрясающая!

Виктория Лопырева. из личного архива Виктории Лопыревой

Если подводить спортивные итоги, многие потом говорили, что очень легкая группа у Англии. Наверное, можно согласиться. Все-таки назвать непроходимыми для Гарета Сауйтгейта Иран или США вряд ли можно. Конечно, легкой прогулки не будет, но это точно не группа смерти. А вот по резонансу вокруг эта группа может стать, пожалуй, самой-самой. У голландцев тоже довольно легкий квартет. Несмотря на хозяев турнира, Катар, и Сенегал с Мане. Групп смерти я вообще тут не увидела, очень ровно все получилось.

И если без сенсаций, то в 1/8 должны выходить все сильнейшие сборные без потерь. Но мы же в футболе любим сенсации, правда? Самой непредсказуемой я бы назвала группу с Бельгией, Хорватией, Канадой и Марокко. Во всех сборных есть яркие игроки, способные зажечь. Одно противостояние Де Брейне с Модричем чего стоит. У Марокко же есть Хакими, а еще если решит свои вопросы Зиеш... Из личных противостояний на групповом этапе выделяется дуэль Криштиану Роналду и Луиса Суареса, а также Лионеля Месси и Роберта Левандовски.

Конечно, мои симпатии тут на стороне Аргентины и Лео. Персонально я всегда за него, как бы тяжело ни складывалась игра у аргентинца и в каком бы клубе он ни выступал. Ожидаю, что Аргентина выйдет из группы с первого места, а Лео будет тащить. Еще из сборных буду симпатизировать Бразилии с Неймаром, Сенегалу с Мане и сербам. Ну и Италию люблю. Это, конечно, моя вторая боль. Вылет от македонцев до сих пор перед глазами. Таким преимуществом владеть и пропустить такой досадный гол...

Но не будем о грустном! Жеребьевка получилась отличной, уверена, и турнир получится не менее запоминающимся.