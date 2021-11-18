«Трусы без яиц». Карпин возвел стену между собой и футболистами?

Константин Алексеев — о последних высказываниях главного тренера сборной России.

Мнение

Интервью Валерия Карпина в программе «Коммент.Шоу» понравилось многим болельщикам и журналистам. Мол, давно мечтали о такой искренности главного тренера.

Вот только если это было бы определяющим в работе, все специалисты давно бы показывали чудеса открытости — кому же не хочется нравиться публике? Однако они на это не идут. Почему? В интересах дела и команды.

Чем больше обсуждаю высказывания Карпина с футбольными людьми, тем чаще слышу: «Тренер не имеет права говорить такие вещи. Тем более тренер сборной».

Да, болельщики аплодируют: назвал вещи своими именами. Но давайте поставим себя на место футболистов. Вы командой шли к решающему матчу, пели песню «Валера» после важной победы, передавали капитанскую повязку, показывая, что лидеры — все, потом вышли на поле в Сплите. Поначалу пытались все делать так, как просил тренер, — открываться, пасовать, прессинговать. Но не пошло — передачи перехватывают, прессинг разбивают. Оставалось биться, что наши и начали делать. Самозабвенно сражались, утопая в болоте, бросались под мячи, отдавали все силы до судорог в ногах. Не выстояли, уступили, наступило опустошение — для кого-то, вероятно, это единственный шанс поехать на чемпионат мира, а в стыках два тяжелейших барьера...

И что же слышите на следующий день?

«Нет яиц? Согласен».

«Моя миссия в российском футболе? Миссия, ага. Какая у меня миссия? Яйца сделать?»

«У любого спросишь, скажет: «Я трус? Да нет, я-то не трус, вы чего?» А потом на поле смотришь — никто под мяч не открывается».

Карпин всегда потом оговаривается, что это он идиот, не донес правильно, виноват, но все понимают, что это кокетство и попытка сгладить жесткие слова.

Критика от этого не становится мягче. Все равно в сухом остатке интервью мысль о команде: «Трусы без яиц». Неплохо зная психологию футболистов по работе в клубе, уверен, что им такое определение не понравится. Мягко говоря. И особенно тот факт, что подобное заявление прозвучало на всю страну, а не за закрытыми дверями. В раздевалке ты можешь быть откровенным и жестким, но на публике игроки и тренер должны быть единым целым.

Многие припоминают в этом плане слова про «золотой актив» Станислава Черчесова — за которые общественность уничтожала тренера. При этом не будем забывать, что речь шла о паре человек, от которых Черчесов, прежде чем пойти на крайние меры, несколько лет ждал отдачи. Миранчук и Чалов не играли существенных ролей в той сборной, Карпин же прошелся по всей команде. Да и персоналиям досталось не последним. Джикии и Дивееву за то, что всего одну передачу сделали между собой, Головину — за то, что не может показать в национальной команде все, на что способен.

«Трусы без яиц» — это возведение стены между собой и футболистами. А далее к этому добавляется неуверенность.

В себе: «Не уверен, что смогу подготовить команду к стыкам психологически».

В желании работать со сборной: «Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю. Думаю. Предположить, что всё [ухожу], — могу. Говорю вам, что думаю над этим. Допустим, у меня есть любой контракт. Не говорю про сборную. Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?»

В предыдущих решениях, как с поставленной точкой по поводу Дзюбы: «Может ли быть такое, что вернусь к его кандидатуре перед стыковыми матчами? Может быть, всё может быть».

Я уж не говорю о неуверенности в футболистах, о чем говорилось выше. Которым Карпин все разжевал, а они, такие-сякие, его не слушаются. И как ты после этого будешь в чем-то убеждать команду перед стыками, если сам ни в чем не уверен?

Подчеркну, что сомнения — это абсолютно нормально. И критика футболистов — тоже. Но первому лучше предаваться наедине, выходя к публике и команде с уже готовыми решениями. А второе в столь жесткой форме делать в раздевалке.

Выворачивание души — дело хорошее, но нам важнее путевка в Катар, а здесь одно может помешать другому. Дай бог, чтобы этого не случилось.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.