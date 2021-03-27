Игорь Рабинер — о составе сборной России на матч со словенцами.

Схема

Матч на Мальте показал, что Станислав Черчесов не собирается отказываться от схемы 4-2-3-1. Очевидно, что вариант с тремя центральными защитниками может быть использован либо против топ-сборных вроде Бельгии (или Испании, как на ЧМ-2018), либо в каких-то исключительных случаях а-ля Турция в Лиге наций. Поэтому почти наверняка против Словении мы увидим обычную модель.

Оборона

Шунин в воротах сейчас вне конкуренции. Безальтернативны в стартовом составе на своих позициях Мариу Фернандес справа в обороне, Джикия с Семеновым в ее центре. Несмотря на микротравму в концовке матча с Мальтой и устрашающий внешне вид колена русского бразильца, никаких угроз его участию встрече со Словенией нет. Остается вопрос, кто выйдет в обороне слева.

По моим сведениям, игрой Вячеслава Караваева на Мальте штаб сборной недоволен. Все обратили внимание на «голевую передачу» Алексея Ионова, но ей предшествовали сразу два нарушения игровой дисциплины со стороны защитника «Зенита» — и они в матче были не единственными. Поэтому предполагаю, что он останется в запасе, а с первых минут на поле выйдет Федор Кудряшов. Перед Мальтой он почти не тренировался с командой, приехав из Турции прямо туда, теперь же полностью готов к игре. Став легионером, Кудряшов прибавил в качестве игры и превратился в одного из моральных вожаков национальной команды, и в таком важном матче, как против словенцев, он команде необходим.

Полузащита

Один из самых больших вопросов — опорная зона, в которой по-прежнему нет Романа Зобнина и Дмитрия Баринова. Зато возвращается в строй Магомед Оздоев, уже 26 марта работавший в общей группе. Конечно, есть вопросы, готов ли он провести на поле все 90 минут, но в ситуации, когда по опыту он явно превосходит всех остальных кандидатов на эту позицию, мне кажется, что боец из «Зенита» на поле появится.

Кто составит ему компанию? Вариантов несколько. Голевая передача и участие во второй результативной атаке говорят о пользе, которую принес на Мальте Даниил Фомин, игравший первый турнирный матч в стартовом составе. Однако штаб, по моим сведениям, остался удовлетворенным далеко не всеми его действиями, чем, вероятно, и была вызвана его замена. Впрочем, то же касается Ильзата Ахметова, у которого к тому же не было того позитива в переходе от обороны к атаке, который имелся у Фомина. Третий вариант — Александр Головин в глубине поля, так, как он играл в последние полчаса встречи с Мальтой. В этом случае его место под Дзюбой займет Алексей Миранчук.

Но мне все же кажется, что на такой более атакующий вариант (использованный, и без особого успеха, во втором тайме) Черчесов с начала игры не пойдет. Также не будет он убирать в глубину поля из верхней тройки активнейшего Далера Кузяева, который наилучшим образом использует свои лучшие качества, играя в зоне полуфлангов. На Мальте он придавал действиям сборной такую же динамику, как и «Зениту» во встрече с ЦСКА. Убирать его вниз — значит сосредоточивать Кузяева на оборонительных действиях, то есть, грубо говоря, вбивать микроскопом гвозди. Так что все же склоняюсь к тому, что в опорной зоне мы увидим пару Фомин — Оздоев.

В верхней тройке полузащитников две фигуры, по-моему, абсолютно очевидны — это уже упомянутые Кузяев и Головин. «Француз» расположится в центре, питерец — на одном из полуфлангов (скорее правом). Третья кандидатура вакантна. Ионов и играл неубедительно, и получил травму, которая вряд ли позволит ему, по крайней мере, быть в стартовом составе со Словенией. Обе эти причины в совокупности, как мне кажется, исключают его появление против команды Матьяжа Кека с первых минут.

Так кто же? Уверен, что не Андрей Мостовой, снова посредственно вышедший на замену. Варианта, на мой взгляд, три. Меньше всего шансов, думаю, у Алексея Миранчука. С такими соперниками, как словенцы, Черчесову больше нужен объем двигательной активности, а тонкость будет в ведении Головина. Появление Миранчука вероятнее во втором тайме. С начала же игры, полагаю, выйдет или Юрий Жирков, или Рифат Жемалетдинов. Колоссальный опыт первого или отличная форма второго, достаточно удачно дебютировавшего за сборную со скамейки на Мальте? Учитывая некоторый консерватизм Черчесова, ставлю все-таки на Жиркова.

Атака

Ну а на острие — Артем Дзюба. При том, что Александр Соболев прекрасно воспользовался своим шансом, сняв голом нервозность на последних минутах, Черчесов ни при каких обстоятельствах прямо сейчас не пойдет на то, чтобы оставить капитана на лавке. Ладно бы он еще дал осечку на Мальте, но так ведь гол плюс пас! Никаких реальных оснований убирать Дзюбу с поля у тренерского штаба нет. А неожиданно менять схему и выходить с двумя форвардами — это на Черчесова не похоже. Он абсолютно системный тренер. И если говорил, что через Мальту готовится к Словении, то это, думаю, говорит и о схеме тоже. Соболев же снова выйдет на замену, когда Дзюба окажется выхолощен, как это было на острове. С учетом того, что со Словенией мы играем со второго дня на третий, полагаю, что это может произойти на 10-15 минут раньше, чем с Мальтой.

В целом полагаю, что семь человек, игравшие в стартовом составе на острове, появятся и на этот раз с первых минут почти со стопроцентной вероятностью — Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кузяев, Головин и Дзюба. Если Оздоев здоров, то он точно восьмой. Велик шанс, что к ним присоединятся Кудряшов и Фомин. Самая спорная — позиция левого полузащитника.