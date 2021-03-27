Дайте сборной России шанс! Она лучше, чем о ней думают

А давайте вспомним, какую сборную России вообще любили? За последние 20 лет таких было две: сборная Хиддинка на ЧЕ-2008 и, собственно, Станислава Черчесова спустя десять лет.

Что стало со сборной Хиддинка? Она провалилась в Мариборе и не вылезла на ЧМ, хотя была максимально достойна. Тогда вообще казалось, что команда Аршавина, Павлюченко, Зырянова и молодого Дзагоева может разорвать в ЮАР всех, но Словения и Златко Дедич проверку отменили.

Почему? Ну, потому, что так определил случай. Кстати, попадание на ЧЕ-2008 — это ведь тоже большая удача: хорваты, «Уэмбли», гол Петрича. В 2009-м жизнь просто вернула спортивной России долги.

С Черчесовым все иначе. Он эпохально проваливался перед домашним ЧМ: проигрывал Катару, допускал шестиматчевые беспобедные серии и запрещал слова. Например, мы узнали, что товарищеских игр не бывает, бывают — контрольные. А еще после ничьей с Турцией Станислав Саламович давал такие комментарии: «Как успокоить болельщиков в преддверии ЧМ? Во-первых, я не психолог, чтобы успокаивать. Мы своей игрой сделали шаг вперед по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача — в нас верить, а мы только хорошей игрой дадим пищу нашим болельщикам. Мы не сомневаемся, что дадим им то, чего они хотят».

Перечитывая такие комментарии, я, в общем, понимаю, почему многие нынешнего тренера сборной не любят. Более того, перед домашним ЧМ я мечтал, чтобы сборную на турнире возглавил кто угодно другой, пусть даже Прохор Шаляпин.

Дело в том, что модель поведения Черчесова — токсична и, объединяясь с плохим результатом, создает исполинские волны негатива. При этом сам Черчесов в публичном поле постоянно атакует, а вот его сборная на поле к этому готова не всегда.

Вершиной хейта, наверно, стало его интервью на «Матч ТВ», в котором случилась резонансная заруба с Денисом Казанским. То интервью финально дополнило злодейский образ Черчесова. Думаю, в последнее время в головах многих болельщиков Черчесов ассоциируется с напыщенным злодеем из фильмов по американским комиксам, но это не совсем правда. Я в жизни не видел ни одного человека с похожей репутацией, который бы ее полностью оправдывал. Все-таки медийный образ и реальный — штуки сильно разные.

Как кажется, в жизни Черчесов точно проще. Реакция на объективы телекамер и вопросы журналистов — главная сложность Станислава Саламовича, но он, видимо, не исправится. Впрочем, я не хочу только о нем, самое главное — сборная. И давайте максимально без оценочных суждений. Просто факты.

Сборная выполняет задачи. Четвертьфинал ЧМ — лучший результат за последние 30 лет. За это время на ЧМ мы играли четырежды и ни разу не выходили из группы, хотя в 1994-м Саленко упаковывал пять Камеруну, а в 2002-м команда была нашпигована мастерами уровня Карпина, Онопко и Мостового. Думаю, в такой ситуации четвертьфинал мирового первенства — классный результат. И да, это оценочное суждение, но максимально объективное.

Отборочную группу к Евро-2020 Россия прошла, покуривая сигару, и уступила лишь гениальной Бельгии с Лукаку, Азаром и Де Брейне. Бельгийцы должны быть фаворитами любого турнира, включая ЧЕ и ЧМ. Россия объективно слабее, хотя и, согласен, выглядела совсем беспомощно. Это минус, который, впрочем, меркнет за жирнющим плюсом — выходом на Евро.

Я не хочу о Лиге наций. Для меня игры сборных (за исключением России) интересны меньше, чем клубные, а уж в полуофициальных турнирах — тем более. Это, знаете, как какой-нибудь Copa del Sol или Audi Cup. В памяти не остается. Да и там сборная не провалилась. Ну, пустила в одном матче пять мячей от Сербии, неприятно, но в итоге сербов в турнирной таблице мы все-таки обошли. Как и турок, но по странной судьбе пропустили на первое место венгров. Второе место — не провал точно.

Выходит, сборная Черчесова на сегодняшний день выполнила почти максимум из предложенных задач. На ЧМ выступила успешно, на ЧЕ отобралась и начала с победы в новом мировом цикле.

Теперь у меня вопрос. Ну, хейтит народ Черчесова, имеет право, но сборную за что? Сборная свои задачи выполнила и точно постарается успех продлить. В конце концов, прямо сейчас ничего не провалено, как раз наоборот — ситуация классная. Фавориты группы потеряли очки, ковид отступает, а летом финальная стадия ЧЕ, где Россия точно сыграет.

И тут без разницы, кого из футболистов Черчесов вызывает. Главное — результат у команды прямо сейчас есть. Я ведь уже хоронил команду Черчесова в 2018-м, но он ответил бодрым ЧМ.

Новой ошибки допускать не хочу, поэтому прошу: дайте сборной шанс! Сейчас она его точно достойна.

Максим Никитин