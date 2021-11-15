Известный комментатор Геннадий Орлов — о поражении России от Хорватии (0:1).

— Атаки у нас практически не было... В первом тайме даже в сторону ворот не пробили. Сложно было на что-то рассчитывать.

Кудряшов изначально являлся слабым звеном в нашем составе. В итоге — автогол. Он же уже на автопилоте бежал назад, устал и забил. Да и до перерыва такой пас отдал, чуть не «привез». Нет, Кудряшов — это уже игрок старой формации. Для команды Карпина он не подходит. Другое дело, что сложилась такая ситуация. У нас же все левые защитники травмированы. Жаль, что не смог сыграть Терехов. Вот он бы пригодился. У него как раз есть культура паса.

Хорваты вели игру, давили. В составе нашей сборной я бы выделил только Сафонова. Ему бы я поставил пятерку. Блестяще действовал! Как он был спокоен и уверен, чего не хватало полевым игрокам.

Мы же отбивали мячи куда попало! Без адресатов, без логики. Надо предлагать себя, открываться. А у нас этого не было и в помине. Ну сколько можно отбиваться в таком режиме — тут же следовала новая атака на наши ворота. Это еще хорошо, что дождь лил и поле было такое тяжелое. Иначе хозяева бы раскатали нас только так. В итоге заслуженная победа хорватов. Хотя автогол — несчастный случай.

Понимаете, мы боролись, но не играли в футбол. Что мы создали впереди? Мне не очень понравилось, что Мостовой поздно вышел. Вот он, на мой взгляд, способен сейчас обострять. Бакаев много трудился для обороны, но не для атаки. То же самое я могу сказать и про Головина. Впереди — вообще ничего!

Не нашлось у нас футболиста, который бы вел игру. Ну не можем мы в центре поля играть в пас, открываться. Не видно этого. Впереди зима. Будет время научиться выходить из обороны за счет паса. А просто так выбивать абы куда в надежде, что кто-то там зацепиться... Ну это, извините, несерьезно.

Надеюсь, РФС предоставит Карпину зимой неделю на сбор, чтобы он разъяснил своим футболистам, что от них требуется. Такое ощущение, они этого не до конца понимают. Нам надо начинать атаку, а все закрыты! Как так?

Поэтому я ставлю пятерку Сафонову, а остальным — двойки. Результата то нет. И игры тоже. Была борьба. Вот и все. Я против фразы «достойное поражение».

Вы посмотрите на статистику матча. Какое преимущество у хорватов!

Конечно, народ переживал, хотел, чтобы мы сыграли вничью. Хорошо, а дальше-то что? Как с таким футболом, не атакуя, выступать на чемпионате мира? Что мы там будем делать? Нам лишь бы в Катар попасть? А потом? Быть мальчиками для биться? Вот мы отобрались на чемпионат Европы, и что увидели...

Поэтому, надеюсь, что за оставшееся до стыков время Карпин сможет донести до футболистов свои идеи. Сегодня у меня к нему по тактике вопросов нет. Правильно сделал, что выпустил Чистякова. Могли достоять. Если бы не автогол Кудряшова, допускаю, что сыграли бы вничью. Тогда, получается, он бы достиг цели. Но вот качество игры... Что ж, таков уровень российского футбола.

Повторю свою мысль. Карпину нужно дать зимой неделю, чтобы он провел сбор.