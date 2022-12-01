«Судья не имел права отменять гол после возобновления игры». Французы уверены, что арбитр обобрал их сборную

Что СМИ пишут о выходе Аргентины и Франции в плей-офф чемпионата мира.

Marca: «Польша была согласна с вылетом»

Встреча Туниса и Франции, первая во вчерашнем игровом дне, завершилась необычно. Новозеландский судья Мэттью Конгер дал финальный свисток, после чего отменил гол, забитый Антуаном Гризманном. Французская федерация футбола заявила, что готова обратиться в ФИФА за разъяснениями.

По мнению французов, арбитр не имеет права смотреть VAR после возобновления игры. «Судья не имел права отменять гол. После возобновления игры он может пересматривать только те эпизоды, что были связаны с ошибочным удалением или неудалением игрока за агрессивные действия», — приводят аргумент ФФФ. А французскому каналу TF1 даже пришлось извиняться перед зрителями: после гола Гризманна они завершили трансляцию и перешли к выпуску новостей.

Что касается матча Польша — Аргентина, то журналист Marca Альберто Барберо раскритиковал игру польской команды. «Польша играла в концовке так, словно уже согласилась с вылетом из турнира. К счастью, Аргентина забила только два, а дальше Польшу ждет Франция», — написал Барберо. В итоге Польша вышла в плей-офф лишь благодаря разнице мячей, опередив Мексику.

L'Equipe: «У Дешама нет плана Б»

Французский L'Equipe, само собой, раскритиковал игру своей сборной в матче с Тунисом. «Мы ходим по тонкому льду, — сказал журналист Венсан Дюлюк. — У Дешама нет плана Б, а между основой и запасными игроками огромная разница. И не нужно радоваться раньше времени тому, что мы сыграем в 1/8 финала против Польши».

L'Equipe даже запустил голосование среди читателей, где предложил им оценить игроков сборной Франции в матче с Тунисом. Самый низкие баллы получили Уэсли Фофана, Матео Гендузи и Кингсли Коман (3).

Другой автор L'Equipe, Сириль Олив-Берте, охарактеризовал сборную Польши как «ультраоборонительную команду». «Поляки выглядят крепким соперником, но все игроки отстают по уровню от Левандовски. Им остается надеяться только на контратаки и реализацию Роберта», — написал Олив-Берте.

Лионель Месси и Роберт Левандовски. Фото Reuters

La Gazzetta dello Sport: «Наконец-то настоящая Аргентина»

Корреспонденты итальянского издания La Gazzetta dello Sport Фабио Бьянки и Кьяра Сольди остались довольны игрой сборной Аргентины: «Наконец-то мы увидели настоящую Аргентину! Уверенная победа над Польшей, с большим запасом. Все ждали, что Аргентина будет играть так с самого начала, и поэтому осечка в первом матче против Саудовской Аравии была настоящим шоком».

А в преддверии матча Канада — Марокко главный тренер марокканец Валид Реграги сделал интересное заявление. Он сказал, что беспорядки, которые вспыхнули в нескольких странах Европы после победы Марокко над Бельгией, организовали не марокканцы. «Не думаю, что это устроили марокканцы. Марокканцы относятся с большим уважением к другим людям, другой культуре. Люди не должны вести себя подобным образом», — сказал Реграги.

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