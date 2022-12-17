Огромное семейство Месси, горячая подруга Эрнандеса, утонченная супруга Дешама. Жены и подруги финалистов ЧМ-2022
18 декабря арену Lusail Stadium заполнят 80 000 болельщиков. В финальном матче между сборными Франции и Аргентины определится лучшая команда планеты на ближайшие четыре года.
Среди болельщиков будет много родных и близких футболистов обеих команд.
Внимание фотокорреспондентов мировых агентств на протяжении всего чемпионата привлекала к себе супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Антонелла Рокуццо приехала в Катар с тремя сыновьями. В этой поездке ее сопровождают свекровь и свекр и многочисленные родственники. Семейство Рокуццо-Месси в полном составе будет поддерживать капитана сборной Аргентины.
Не отстают подруги и жены действующих чемпионов мира. Вот нежные объятия полузащитника сборной Франции Кингсли Комана и его супруги Сабрины Дювад.
Трогательно поддерживают Антуана Гризманна дочки и супруга Эрика.
Яркая блондинка Камилла Титгат — давняя подруга защитника сборной Франции Рафаэля Варана.
Невозможно не обратить внимания на девушку с тату Зое Кристофоли, подругу Тео Эрнандеса, автора победного гола сборной Франции марокканцам в полуфинале ЧМ-2022.
К слову, мы о ней уже рассказывали.
Семья Оливье Жиру с удовольствием позирует фотокорреспондентам на матчах чемпионата мира.
Вратарь сборной Франции Уго Льорис получает награду после удачной игры в Катаре от супруги Марины.
Попал в объектив и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони со своей супругой Элизой.
Жена наставника французов Дидье Дешама Клауди на родине настоящая суперзвезда. Ее утонченные стильные образы — предмет восхищения француженок.
На трибунах в Катаре фотографы обратили внимание на Мэй — симпатичную супругу полузащитника сборной Франции Маттео Гендуззи.
Любопытно, что вторые половинки аргентинских игроков попадают в объектив гораздо реже. Видимо, все внимание фотокорреспондентов обращено к семейству Месси. Но Агустину Гандольфо — подругу нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса — заметили.
Тем временем подруги аргентинских футболистов мечтают о победе своей сборной. Они готовятся к финальному матчу и с удовольствием рассказывают об этом в соцсетях.
За Алексиса Макаллистера будет переживать на трибуне «Лусаила» Камила Майан.
Хулиана Альвареса поддержит во время игры против Франции его подруга Эмилия.
За сборную Аргентины и ее защитника Лисандро Мартинеса будет болеть известная танцовщица и модель Мури Лопес Бенитес.
Ждет заветный трофей девушка Хермана Пеццелы Мария Баскерано.
Защитник сборной Аргентины Науэль Молина отправит воздушный поцелуй на трибуну перед финальным матчем ЧМ-2022 своей подруге Барбаре.
Второй вратарь Аргентины Херонимо Рульи начнет матч на скамейке запасных, а его подруга Росио Экспосито будет следить за ним с трибуны.
Мечтают о победе в чемпионате мира полузащитник Гвидо Родригес и его вторая половина — Вада Рамон.