Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 23:00

Огромное семейство Месси, горячая подруга Эрнандеса, утонченная супруга Дешама. Жены и подруги финалистов ЧМ-2022

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
1/21
Звездные болельщицы участников главного матча чемпионата мира в Катаре.

18 декабря арену Lusail Stadium заполнят 80 000 болельщиков. В финальном матче между сборными Франции и Аргентины определится лучшая команда планеты на ближайшие четыре года.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Среди болельщиков будет много родных и близких футболистов обеих команд.

Внимание фотокорреспондентов мировых агентств на протяжении всего чемпионата привлекала к себе супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Супруга Лионеля Месси Антонелла Рокуццо (справа) с детьми и родственниками на трибнуе в Катаре. Фото Getty Images

Антонелла Рокуццо приехала в Катар с тремя сыновьями. В этой поездке ее сопровождают свекровь и свекр и многочисленные родственники. Семейство Рокуццо-Месси в полном составе будет поддерживать капитана сборной Аргентины.

Лионель Месси с супругой, детьми, родителями и многочисленными родственниками перед финальным матчем ЧМ-2022. Фото Соцсети

Не отстают подруги и жены действующих чемпионов мира. Вот нежные объятия полузащитника сборной Франции Кингсли Комана и его супруги Сабрины Дювад.

Кингсли Коман и Сабрина Дювад. Фото AFP

Трогательно поддерживают Антуана Гризманна дочки и супруга Эрика.

Антуан Гризманн с дочками и супругой Эрикой. Фото Global Look Press

Яркая блондинка Камилла Титгат — давняя подруга защитника сборной Франции Рафаэля Варана.

Камилла Титгат — давняя подруга защитника сборной Франции Рафаэля Варана. Фото AFP

Невозможно не обратить внимания на девушку с тату Зое Кристофоли, подругу Тео Эрнандеса, автора победного гола сборной Франции марокканцам в полуфинале ЧМ-2022.

К слову, мы о ней уже рассказывали.

Зое Кристофоли- подруга Тео Эрнандеса. Фото AFP

Семья Оливье Жиру с удовольствием позирует фотокорреспондентам на матчах чемпионата мира.

Семья Оливье Жиру. Фото AFP

Вратарь сборной Франции Уго Льорис получает награду после удачной игры в Катаре от супруги Марины.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис и его супруга Марина. Фото AFP

Попал в объектив и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони со своей супругой Элизой.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони со своей супругой Элизой. Фото Global Look Press

Жена наставника французов Дидье Дешама Клауди на родине настоящая суперзвезда. Ее утонченные стильные образы — предмет восхищения француженок.

Клауди — жена наставника французов Дидье Дешама на игре в Катаре. Фото Reuters

На трибунах в Катаре фотографы обратили внимание на Мэй — симпатичную супругу полузащитника сборной Франции Маттео Гендуззи.

Мэй — супруга полузащитника сборной Франции Маттео Гендуззи. Фото AFP

Любопытно, что вторые половинки аргентинских игроков попадают в объектив гораздо реже. Видимо, все внимание фотокорреспондентов обращено к семейству Месси. Но Агустину Гандольфо — подругу нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса — заметили.

Агустина Гандольфо — подруга нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. Фото Global Look Press

Тем временем подруги аргентинских футболистов мечтают о победе своей сборной. Они готовятся к финальному матчу и с удовольствием рассказывают об этом в соцсетях.

Супруги и подруги футболистов сборной Аргентины в Катаре. Фото Соцсети

За Алексиса Макаллистера будет переживать на трибуне «Лусаила» Камила Майан.

Камила Майан — подруга Алексиса Макаллистера. Фото Соцсети

Хулиана Альвареса поддержит во время игры против Франции его подруга Эмилия.

Эмилия — девушка футболиста сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Фото Соцсети

За сборную Аргентины и ее защитника Лисандро Мартинеса будет болеть известная танцовщица и модель Мури Лопес Бенитес.

Мури Лопес Бенитес — подруга Лисандро Мартинеса во время карнавала в Аргентине. Фото Соцсети

Ждет заветный трофей девушка Хермана Пеццелы Мария Баскерано.

Девушка Хермана Пеццелы Мария Баскерано. Фото Соцсети

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина отправит воздушный поцелуй на трибуну перед финальным матчем ЧМ-2022 своей подруге Барбаре.

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина и его жена Барбара. Фото Соцсети

Второй вратарь Аргентины Херонимо Рульи начнет матч на скамейке запасных, а его подруга Росио Экспосито будет следить за ним с трибуны.

Росио Экспосито и второй вратарь сборной Аргентины Херонимо Рульи. Фото Getty Images

Мечтают о победе в чемпионате мира полузащитник Гвидо Родригес и его вторая половина — Вада Рамон.

Гвидо Родригес и его вторая половина — Вада Рамон. Фото Соцсети

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
Чемпионат мира по футболу
фото
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины
Захарова заявила об обострении экономических проблем ЕС из-за антироссийских санкций
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси больше остальных заслужил титул чемпиона мира. Он проводит феноменальный турнир
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости