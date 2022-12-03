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3 декабря, 10:10

Вытащит ли Месси Аргентину в четвертьфинал и способны ли США на новую сенсацию ЧМ? Главные интриги дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Нидерландов поздравляют друг друга с выходом в плей-офф ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
1/2
Сегодня стартуют первые матчи 1/8 финала.

Нидерланды — США

Матчи плей-офф чемпионата мира откроют сборные Нидерландов и США. Обе команды прошли групповую стадию без поражений, но у «Оранжевых» на одну победу больше, чем у американцев. Да и в целом европейская команда более статусная, у нее в активе целых три финала ЧМ! Правда, все проигранные.

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
3:1
США

Яркой игры от банды Луи ван Гала мы пока не увидели, но это не помешало ей квалифицироваться в плей-офф с первого места в группе. Самое яркое впечатление — игра Коди Гакпо. Вингер ПСВ после огненного старта сезона (13 голов и 17 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах) продолжил блистать и в сборной: в трех играх ЧМ у него три гола. На очереди сборная США, в Катаре ни разу не пропустившая с игры.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Несмотря на относительно надежную игру в обороне, выход в 1/8 финала достался американцам с трудом. С валлийцами не получилось удержать победный счет, против Англии даже были шансы на успех (помните удар Кристиана Пулишича в перекладину?). А единственную победу Штаты оформили в заключительном матче с Ираном (1:0).

Все предыдущие встречи Нидерландов и США носили товарищеский статус — первый официальный матч выпал сразу на плей-офф чемпионата мира. Победитель выходит в четвертьфинал на сильнейшую команду из пары Аргентина — Австралия.

Футболисты сборной Нидерландов поздравляют друг друга с выходом в плей-офф ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Нидерландов поздравляют друг друга с выходом в плей-офф ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Аргентина — Австралия

После сенсационного поражения от Саудовской Аравии сборная Аргентины все-таки собралась и заняла первое место в группе, благодаря чему избежала ремейка 1/8 финала прошлого ЧМ. Тогда южноамериканцы уступили будущим победителям турнира — французам. Сегодня банда Скалони встретится со второй командой группы D — Австралией.

Для «Соккеруз» турнир уже удался. Сборная Австралии пробилась в плей-офф чемпионата мира второй раз в истории. В группе команда Грэма Арнольда обыграла крепкий Тунис (1:0) и оказалась сильнее полуфиналиста Евро-2020 — Дании (1:0). Вряд ли австралийские футболисты сильно расстроены из-за разгрома от Франции (1:4) — дома они уже герои, ведь в последний (и единственный) раз Австралия участвовала в 1/8 финала ЧМ 16 лет назад, когда их возглавлял легендарный Гус Хиддинк. К слову, в 2006 году австралийцы уступили будущему триумфатору турнира — Италии (0:1).

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Аргентина
2:1
Австралия

Для Аргентины это хороший знак. Если, конечно, они оформят победу.

Четвертьфинал

Победители этих пар встретятся друг с другом в 1/4 финала 9 декабря — игра состоится на самом большом стадионе турнира, почти 90-тысячном «Лусаиле».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
Луи ван Гал
3
33
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