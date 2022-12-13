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«Почему у Аргентины так мало темнокожих игроков на ЧМ?» Американское СМИ спровоцировало расовый скандал

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Аргентины.
Фото Global Look Press
«Потому что мы страна, а не диснеевский фильм».

Накануне четвертьфинала ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды американское издание The Washington Post опубликовало резонансный материал: «Почему Аргентина не взяла больше темнокожих игроков на чемпионат мира?» Перед игрой с Хорватией обсуждение статьи вспыхнуло с новой силой.

Текст написала доцент Техасского университета в Эль-Пасо Эрика Эдвардс, автор книги «Прятки на виду: темнокожие женщины, закон и создание «белой» Аргентинской Республики».

Она изучила, почему Аргентину называют «белой страной» и по какой причине в ее составе нет темнокожих футболистов.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Исследование The Washington Post: политики стремились «отбелить» Аргентину, многие темнокожие погибли или бежали во время войн

Эрика Эдвардс привела официальную статистику переписи населения Аргентины от 2010 года, согласно которой меньше 1% страны является темнокожими — 149 тысяч человек.

Объясняя эти цифры, она описала несколько мифов. Так, темнокожих рабов использовали в качестве пушечного мяса в войнах за независимость Аргентины (1810-1819 гг.). Многие дезертировали и не возвращались в страну. При этом женщин законодательно обязывали выходить замуж за белых мужчин.

«Считается, что смешение рас или межрасовое смешение на протяжении нескольких поколений имело свои последствия, создавая физически более легкое и более белое население», — говорится в статье.

По версии автора, политики проводили «отбеливание» Аргентины, стремясь сделать страну современной и более европейской.

Болельщики сборной США. Иран требует отстранить США, Германию разносят за повязки One Love. Мировые СМИ — о новых скандалах ЧМ

«Белые аргентинские лидеры, такие как Доминго Фаустино Сармьенто, бывший президент Аргентины (1868-1874), приравнивали современность к «белизне». Они считали, что для того чтобы влиться в ряды Германии, Франции и Англии, Аргентина должна была вытеснить свое черное население — как физически, так и культурно».

Эдвардс выделила четыре категории темнокожего населения Аргентины: криолло (предиммигрантское происхождение, часто связанное с испанским или индейским происхождением, морочо (коричневый цвет), пардо (коричневый цвет) и тригеньо (пшеничный цвет). Легенду мирового футбола и идола Аргентины Диего Марадону она отнесла к категории морочо.

«Эта небелая легенда стала лицом аргентинского футбола и, по иронии судьбы, «белой нации», — пишет Эдвардс.

Лионель Месси и&nbsp;Леандро Паредес.

«Мы страна, а не фильм Disney»

В Аргентине жестко отреагировали на публикацию материала. В частности, аргентинская популистская политическая коалиция правого толка La Libertad Avanza.

В ответ на заголовок статьи она написала: «Потому что мы страна, а не фильм Disney».

Блогер из Аргентины DrossRotzank с 23 миллионами подписчиков на YouTube-канале также обратился к Эрике Эдвардс после выхода ее материала.

«Хочу сообщить автору, что Аргентина отменила рабство за 10 лет до США. Слушай, Эдвардс, а почему в сборной Сенегала нет белых игроков?

Это футбольная команда, а не фильм Netflix.

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Приезжайте в Аргентину. Вас поразит то, как здорово относятся друг к другу мусульмане и евреи, чего в вашей стране не наблюдается. О, кстати, а еще у нас в школах не стреляют. И еда гораздо лучше", — написал он в соцсетях, отметив аккаунт автора.

К Эдвардс обратилась и испаноязычная художница Сара Стюарт Браун: «Заметка полна несоответствий и неверных толкований. Видно, что человек, написавший ее, не знает аргентинской культуры и никогда не жил в Аргентине».

В соцсетях статья The Washington Post собрала много откликов и комментариев от аргентинских фанатов, которые объясняют: игроков вызывают в сборную за их футбольные качества, а не по цвету кожи.

«Люди африканского происхождения, которые играют в футбол в Европе, — это дети беженцев из стран с войнами и экономическими проблемами. А зачем им переезжать из бедной страны в нищую?» — обратился к автору один из читателей.

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Основные источники исследования

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