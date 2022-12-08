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Зюганов о ЧМ-2022: «Вылетели те, кто думал не о футболе, а о политике»

Сергей Разин
корреспондент
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Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о просмотре чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Чемпионат идет любопытно. Я был в Катаре и не ожидал, что они так подготовят материально-техническую базу. Система электронного контроля впервые так эффективно и здорово работает, когда судья после просмотра повтора чётко показывает или пенальти, или на центр. Это уже работало в Москве, но теперь более интересно.
Мне нравится, что уверенно и умело добавляют по пять, семь, десять и больше минут, что раньше было в виде исключения, а сейчас это нормально. Игровое время должно быть игровым, нечего симулировать.
Что касается игры, то те, кто думал не о футболе, а о политике, вылетели. Немцы — великая футбольная страна, но было стыдно смотреть. Это касается и Бельгии, которая умеет играть. Не ожидал, что вылетят испанцы, марокканцы проявили волю, характер и везение», — приводит слова Зюганова Legalbet.
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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