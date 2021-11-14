«Не надо ставить крест на сборной». Журова призвала поддержать российскую команду
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась впечатлениями от матча Хорватия — Россия (1:0), который проходил в рамках отбора к ЧМ-2022.
«Я рассчитывала на ничью. Все к этому и шло на самом деле. Наши футболисты действовали организовано в обороне. Но потом случилась досадная оплошность, которая привела к голу. Очень бы хотелось прямо сейчас оказаться на чемпионате мира. Но пока еще финальная черта не подведена, шансы есть. Поэтому считаю, что не надо ставить крест на сборной», — сказала Журова NEWS.ru.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://news.ru/football/ne-nado-stavit-krest-na-sbornoj-zhurova-o-porazhenii-sbornoj-rossii/
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