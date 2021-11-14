«Не надо ставить крест на сборной». Журова призвала поддержать российскую команду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась впечатлениями от матча Хорватия — Россия (1:0), который проходил в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Я рассчитывала на ничью. Все к этому и шло на самом деле. Наши футболисты действовали организовано в обороне. Но потом случилась досадная оплошность, которая привела к голу. Очень бы хотелось прямо сейчас оказаться на чемпионате мира. Но пока еще финальная черта не подведена, шансы есть. Поэтому считаю, что не надо ставить крест на сборной», — сказала Журова NEWS.ru.