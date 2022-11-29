Журова: «Не думаю, что много кто в Европе хочет иметь отношение к «Азову»*

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость об изъятии у испанских болельщиков флага батальона «Азов»* во время игры против сборной Германии (1:1) в рамках группового этапа ЧМ-2022.

«На Олимпийских играх столкнулись с тем, что есть трибуны, где нельзя развернуть флаг Советского Союза. Казалось, что такого, но даже на нашей домашней Олимпиаде нельзя было этого сделать. Есть определенные регламенты, которые прописаны. Допускаю, что в ФИФА прописано, что не должны появляться другие флаги, если играют команды, которые не имеют отношения к этому матчу. Если такое допускать, то все что угодно будет на трибунах. Конфликтов и скандалов быть не должно. Это регламент, которого все должны придерживаться.

Не важно, на какой ты стороне и что у тебя там происходит. Чтобы не было политической составляющей на соревнованиях, даже форму согласовывают заранее. Тут есть нюансы. Хотя мы знаем о злодеяниях того же «Азова»*. Не думаю, что много кто в Европе хочет к этому иметь отношение. Особенно демонстрировать это на футбольном матче, к которому Украина не имеет отношения. Не уверена, что и на их матчах это будет разрешено. Это не имеет отношения к соревнованиям. Это же не флаг Украины», — сказала Журова «СЭ».

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.