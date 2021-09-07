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Жоржиньо — о незабитом пенальти в матче со Швейцарией: «Совершил ошибку, и мне больно из-за этого»

20:16
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Полузащитник сборной Италии Жоржиньо поделился мнением о ничьей с командой Швейцарии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (0:0). На 53-й минуте он не забил пенальти.

«Я очень зол из-за ошибки, которую допустил при ударе с точки, мне больно и очень жаль, потому что это был важный момент в игре. Я беру на себя ответственность, команда заслуживала победы, а у меня была возможность открыть счет. Совершил ошибку, и мне больно из-за этого», — приводит слова Жоржиньо Tuttosport.

Сборная Италии с 11 очками лидирует в группе C. Швейцария набрала 7 очков и находится на втором месте.

В следующем матче итальянцы сыграют с Литвой 8 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.tuttosport.com/news/calcio/italia/2021/09/06-85127840/italia_jorginho_il_rigore_mi_fa_male_ma_andremo_ai_mondiali_

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Екатерина Савостина все материалы автора

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