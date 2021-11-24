Жеребьевка стыков ЧМ-2022: время начала и где смотреть трансляцию, с кем сыграет Россия

В пятницу, в 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации чемпионата мира-2022, которая определит состав пар заключительных матчей.

Начало трансляции жеребьевки — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведёт большой онлайн церемонии, за ходом которой можно будет следить по этой ссылке, а также на официальном сайте УЕФА.

Участники жеребьевки поделены на две корзины:

Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия

Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.

12 участников жеребьевки разобьют на три группы («пути») по четыре команды. В каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Сборные Украины и России будут разведены.

Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграют Россия, Португалия и Италия? Онлайн-трансляция //

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