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С кем сыграет Россия в стыках ЧМ-2022: где смотреть и во сколько начало жеребьевки

09:05
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, в 26 ноября, в Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира-2022, которая определит состав пар заключительных матчей.

Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведёт большой онлайн, за которым можно следить по этой ссылке, а также на официальном сайте УЕФА.

Участники жеребьевки:
Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия
Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.

12 участников жеребьевки разобьют на три группы («пути») по четыре команды. В каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Сборные Украины и России будут разведены.

Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграют Россия, Португалия и Италия? Онлайн-трансляция //
Все, что нужно знать о ЧМ-2022: кто уже отобрался, когда жеребьевка, расписание матчей. Подробный гид по турниру

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Сергей Ревенко все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты