Жена Федора Кудряшова поддержала мужа после матча с Хорватией
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал автором автогола в матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
На 81-й минуте мяч неудачно отскочил от защитника и отлетел в ворота Матвея Сафонова.
Жена Федора Кудряшова, Анастасия, после завершения матча поддержала мужа в Instagram.
«Ты самый лучший», — написала она.
После этого матча хорватская команда заняла первое месте в группе и напрямую квалифицировалась на мировое первенство. Россия осталась на второй строчке. Национальную команду ждут стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.
Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира пройдет 26 ноября в Цюрихе. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах Катара.
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