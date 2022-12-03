Защитнику сборной Бразилии диагностировали частичный разрыв связок колена после матча ЧМ-2022

Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес получил серьезную травму в матче групповой стадии ЧМ-2022 со сборной Камеруна (0:1).

После обследования ему диагностировали частичный разрыв связок колена, утверждает O Globo. Футболисту, скорее всего, потребуется операция.

Напомним, что в сборной Бразилии ранее получили травмы еще два защитника — Алекса Сандро и Данило.

В следующем матче (5 декабря) сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022. Начало — в 22:00 по московскому времени.