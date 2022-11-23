Защитник сборной Туниса Тальби: «Задача на ЧМ в Катаре — выйти из группы»

Защитник сборной Туниса Монтассар Тальби в интервью «СЭ» рассказал о задаче своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Во вторник, 22 ноября, бывший игрок «Рубина» провел на поле весь матч ЧМ-2022 с Данией (0:0).

— По правде говоря, мы знали, что Дания — один из фаворитов группового этапа, — подчеркнул Тальби. — Но мы сыграли довольно хорошо. Видел, что почти весь стадион болел за Тунис. Это просто невероятная поддержка! И поэтому важно провести хороший матч, что мы и сделали.

У нас возникали даже шансы на победу, но это не удалось. И все же главное, что не уступили. Мы извлечем уроки из этой встречи. Будем прибавлять в уверенности и, думаю, подойдем к Австралии еще более сильной командой.

— Перед вами Саудовская Аравия оставила с нулем очков Аргентину. Это стало для вас дополнительным мотивирующим фактором, может, придало веры в то, что все реально?

— Думаю, да. То, что аравийцы сделали, — прекрасно. Смотрели часть их игры, знали результат. Гордимся ими. Очень надеюсь, что они смогут выйти из группы.

— А вы?

— Это наша главная цель. Станем выкладываться без остатка, чтобы добиться этого.