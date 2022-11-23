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Защитник сборной Туниса Тальби: «Задача на ЧМ в Катаре — выйти из группы»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Туниса Монтассар Тальби в интервью «СЭ» рассказал о задаче своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Во вторник, 22 ноября, бывший игрок «Рубина» провел на поле весь матч ЧМ-2022 с Данией (0:0).

— По правде говоря, мы знали, что Дания — один из фаворитов группового этапа, — подчеркнул Тальби. — Но мы сыграли довольно хорошо. Видел, что почти весь стадион болел за Тунис. Это просто невероятная поддержка! И поэтому важно провести хороший матч, что мы и сделали.

У нас возникали даже шансы на победу, но это не удалось. И все же главное, что не уступили. Мы извлечем уроки из этой встречи. Будем прибавлять в уверенности и, думаю, подойдем к Австралии еще более сильной командой.

— Перед вами Саудовская Аравия оставила с нулем очков Аргентину. Это стало для вас дополнительным мотивирующим фактором, может, придало веры в то, что все реально?

— Думаю, да. То, что аравийцы сделали, — прекрасно. Смотрели часть их игры, знали результат. Гордимся ими. Очень надеюсь, что они смогут выйти из группы.

— А вы?

— Это наша главная цель. Станем выкладываться без остатка, чтобы добиться этого.

Монтассар Тальби и&nbsp;Роман Зобнин. «Не хотел уезжать из «Рубина» весной. Не мог повернуться спиной к тем, кто в меня поверил». Интервью защитника сборной Туниса Тальби

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

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22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Туниса по футболу
Монтассар Тальби
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