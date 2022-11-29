Защитник Пепе считает, что Португалия во втором тайме была намного лучше Уругвая

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал победу над Уругваем (2:0) в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Прежде всего, я хочу отметить командную работу, мы были слаженной командой против соперника, который выбил нас на предыдущем чемпионате мира, и это оставило у нас чувство несправедливости. В первом тайме у Уругвая был только один удар, а во втором тайме мы были намного лучше. Мы очень сплоченная команда, с очень профессиональными игроками. Мы хотим представлять наш народ с достоинством», — приводит слова Пепе A Bola.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Команда досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по одному очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 мск.