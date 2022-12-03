Ван Дейк поделился мнением о перспективах сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре. В 1/8 финала команды обыграла США со счетом 3:1.

«Я думаю, что мы можем добиться еще большего. Мы хотим продолжать совершенствоваться. В матче с США мы лучше владели мячом. В Голландии болельщики очень критичны, потому что считают, что мы способны играть еще лучше. Но мы в четвертьфинале. Теперь пришло время восстановиться», — приводит слова ван Дейка Marca.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.