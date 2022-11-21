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Сегодня, 21:54

Защитник сборной Нидерландов Аке не стал отвечать на вопрос о невызове Промеса на ЧМ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Натан Аке.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке прокомментировал победу своей команды над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Это первый матч, который для нас открывает чемпионат мира. Это всегда нелегко. Но мы выиграли эту игру — и это здорово.

— В заявку команды не попал Квинси Промес, хотя он один из лучших бомбардиров в РПЛ.

— Я не думаю, что сейчас время говорить об этом. Мы выиграли нашу первую игру на чемпионате мира.

— Было ли тяжело играть 60 минут без Мемфиса?

— Он очень хороший и важный игрок. У него особые качества. Он вышел на поле, и это важно.

— Как ты можешь оценить подготовку вашей команды к этому чемпионату мира?

— Мы готовились вместе. У нас была неделя для подготовки. И сегодня мы забрали 3 очка благодаря этому.

В текущем сезоне нападающий Квинси Промес провел 21 матч за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
0:2
Нидерланды
Квинси Промес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Натан Аке
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