Защитник сборной Нидерландов Аке не стал отвечать на вопрос о невызове Промеса на ЧМ
Защитник сборной Нидерландов Натан Аке прокомментировал победу своей команды над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022 в Катаре.
— Это первый матч, который для нас открывает чемпионат мира. Это всегда нелегко. Но мы выиграли эту игру — и это здорово.
— В заявку команды не попал Квинси Промес, хотя он один из лучших бомбардиров в РПЛ.
— Я не думаю, что сейчас время говорить об этом. Мы выиграли нашу первую игру на чемпионате мира.
— Было ли тяжело играть 60 минут без Мемфиса?
— Он очень хороший и важный игрок. У него особые качества. Он вышел на поле, и это важно.
— Как ты можешь оценить подготовку вашей команды к этому чемпионату мира?
— Мы готовились вместе. У нас была неделя для подготовки. И сегодня мы забрали 3 очка благодаря этому.
В текущем сезоне нападающий Квинси Промес провел 21 матч за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.