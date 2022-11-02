Рамос рассказал о подготовке Месси к ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о настрое партнера по команде аргентинского нападающего Лионеля Месси к чемпионату мира-2022 по футболу.

«Лучше играть с Лео в команде, чем быть его соперником. Он продолжает выступать на высшем уровне. Многие опытные игроки сейчас доказывают на своем примере, что из нужно оценивать по результатам, а не по возрасту. Лео — один из лучших футболистов мира.

Что касается шансов Лео и сборной Аргентины на победу на ЧМ-2022, я не могу точно сказать, но вижу, как он сосредоточен на этой цели. Если кто-то бережет себя и прячется, чтобы приехать на чемпионат мира без повреждений и полным сил, это не решение. Мне нравится работать в полную силу, а не дозировать нагрузки, и Месси тоже", — цитирует Рамоса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 17 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 13 голевых передач во всех турнирах.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.